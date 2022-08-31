Масштабный творческий фестиваль прошел на Ямале

31 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
На Ямале прошел восьмой фестиваль &quot;Родной город&quot; (2022) | Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

Масштабный творческий фестиваль прошел на Ямале

Восьмой фестиваль "Родной город" завершился на Ямале. Он проходил в течение двух дней в Ноябрьске и Муравленко, за это время творческие площадки посетили больше тысячи человек.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, темой фестиваля в этом году стало взаимодействие человека и природы. Мероприятие получило поддержку в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Музыканты Александр и Юрий Компанейцы вместе с командой именитых исполнителей представили гостям праздника уникальное мультиинструментальное шоу "Воспоминания ветра". Музыкальная программа была дополнена фантазийным видеорядом художника Владимира Куща, а озвучил созданные истории профессиональный актер и режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов.

На Ямале прошел восьмой фестиваль "Родной город"(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"Этот фестиваль – один из наиболее масштабных проектов программы социальных инвестиций "Родные города". Мы всегда стараемся подходить к его проведению разноформатно, затрагивая музыку, литературу, живопись, фотографию и другие области искусства. В этом году темой стало взаимодействие человека и природы, что особенно актуально в объявленный на Ямале Год экологии. Оценив творчество фотохудожников и послушав удивительные произведения мультиинструментального шоу, каждый из нас невольно задумается об экологии собственной души", − отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

На Ямале прошел восьмой фестиваль "Родной город"(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

В рамках фестиваля в Ноябрьске открылась фотовыставка Софии Компанейцевой, а Муравленко свои работы презентовал Александр Мазуров. Также он провел мастер-класс "Человек и природа. Как снимать за пределами города" для учеников школы фотографов "Кадр".

Кроме того, в Эколого-краеведческом музее Муравленко была открыта арт-лаборатория "Краски Севера". Профессиональные наставники помогли участникам создать собственные произведения искусства, посвященные удивительной природе края.

На Ямале прошел восьмой фестиваль "Родной город"(2022)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"Ежегодно мы адаптируем программу фестиваля «Родной город» под запросы территории. Главное – сделать его интересным и долгожданным событием для местных жителей. За восемь лет культурно-досуговая программа фестиваля стала масштабнее и насыщеннее. Его ключевая задача – творческое самовыражение. Юные музыканты получают возможность увидеть и услышать мэтров, начинающие фотографы развивают свое мастерство под руководством профессионалов, местные жители вдохновляются творческими работами своих земляков", − рассказала директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Теги: Родной город, фестиваль, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, мультиинструментальное шоу Воспоминания ветра, арт-лаборатория Краски Севера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети