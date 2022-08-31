Масштабный творческий фестиваль прошел на Ямале

Восьмой фестиваль "Родной город" завершился на Ямале. Он проходил в течение двух дней в Ноябрьске и Муравленко, за это время творческие площадки посетили больше тысячи человек.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, темой фестиваля в этом году стало взаимодействие человека и природы. Мероприятие получило поддержку в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Музыканты Александр и Юрий Компанейцы вместе с командой именитых исполнителей представили гостям праздника уникальное мультиинструментальное шоу "Воспоминания ветра". Музыкальная программа была дополнена фантазийным видеорядом художника Владимира Куща, а озвучил созданные истории профессиональный актер и режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов.

"Этот фестиваль – один из наиболее масштабных проектов программы социальных инвестиций "Родные города". Мы всегда стараемся подходить к его проведению разноформатно, затрагивая музыку, литературу, живопись, фотографию и другие области искусства. В этом году темой стало взаимодействие человека и природы, что особенно актуально в объявленный на Ямале Год экологии. Оценив творчество фотохудожников и послушав удивительные произведения мультиинструментального шоу, каждый из нас невольно задумается об экологии собственной души", − отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

В рамках фестиваля в Ноябрьске открылась фотовыставка Софии Компанейцевой, а Муравленко свои работы презентовал Александр Мазуров. Также он провел мастер-класс "Человек и природа. Как снимать за пределами города" для учеников школы фотографов "Кадр".

Кроме того, в Эколого-краеведческом музее Муравленко была открыта арт-лаборатория "Краски Севера". Профессиональные наставники помогли участникам создать собственные произведения искусства, посвященные удивительной природе края.

"Ежегодно мы адаптируем программу фестиваля «Родной город» под запросы территории. Главное – сделать его интересным и долгожданным событием для местных жителей. За восемь лет культурно-досуговая программа фестиваля стала масштабнее и насыщеннее. Его ключевая задача – творческое самовыражение. Юные музыканты получают возможность увидеть и услышать мэтров, начинающие фотографы развивают свое мастерство под руководством профессионалов, местные жители вдохновляются творческими работами своих земляков", − рассказала директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.