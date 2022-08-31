В российских школах не будут отменять изучение иностранных языков "недружественных стран"

Минпросвещения России не собирается отменять изучение иностранных языков "недружественных стран" в школах, заявила замминистра просвещения Татьяна Васильева на общероссийском родительском собрании.

"Результаты наших ребят на международных олимпиадах по другим предметам, где языком проведения олимпиады является язык принимающей стороны, говорит о том, что иностранные языки изучаются неплохо. Стандарт продолжаем соблюдать, иностранный язык — часть стандарта, отменять не планируем", — сказала Васильева.

Сейчас в списке "недружественных стран" России 49 государств, в их числе Великобритания, страны ЕС, Япония и др.