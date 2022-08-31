31 Августа 2022
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ДНР, Донецк, похороны Александра Захарченко (2018) | Фото:

В ДНР вспоминают Александра Захарченко

Сегодня в ДНР отмечают четвертую годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб в результате теракта 31 августа 2018 года при входе в кафе в центре Донецка, куда он пришел помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона. Взрывное устройство смертельно ранило Захарченко, он скончался вскоре после ранения.

Действующий глава ДНР Денис Пушилин в своем сообщении отметил, что на месте гибели Захарченко всегда живые цветы. Люди его помнят, так как он пожертвовал всем ради земляков, в тяжелейшее время взвалил на себя ношу управления республикой, зная, что ежеминутно рискует жизнью.

"Его соратники почтительно называли Батей — кабинетной работе он бесстрашно предпочитал окоп", — написал Пушилин.

Захарченко вступил в ряды народного ополчения в марте 2014 года. С апреля участвовал в боевых действиях, где быстро завоевал авторитет. Командовал подразделением ополчения "Оплот". Был неоднократно ранен, в том числе уже в должности главы ДНР.

В последний путь Захарченко провожали десятки тысяч земляков. Катафалк был усыпан цветами.

Сегодня глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложил цветы к месту гибели Захарченко, активисты организации "Донецкая Республика" — к его бюсту в парке Ленинского комсомола.

первый глава ДНР Александр Захарченко, памятник(2019)|Фото: dan-news.info

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