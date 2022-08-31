31 Августа 2022
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сочи красная поляна кавказские горы водопад (2008) | Фото: Накануне.ru

В нацпарке Сочи из-за жары пересохли водопады

В национальном парке Сочи на туристическом объекте "Агурское ущелье" из-за жары пересохли водопады.

Все три водопада в ущелье реки Агуры полностью пересохли. На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы. Также высохли другие водопады, которые расположены выше по течению Агуры, сообщает нацпарк.

"30 августа при обходе любимого жителями и гостями города Сочи туробъекта "Агурское ущелье" работники Мацестинского участкового лесничества зафиксировали, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован под вторым водопадом", - сказал лесничий Борис Шавонин.

Дождей в городе-курорте Сочи не было уже более двух недель, из-за чего сохраняется повышенная вероятность пожаров.

Теги: Национальный парк, Сочи, водопад



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