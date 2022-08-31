РКН запросил у ivi информацию о возможной утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра ivi детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании. Об этом заявили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось об утечке данных порядка 5 тысяч аккаунтов ivi. Telegram-каналы пишут, что в Сеть попали, в том числе, данные банковских карт.

В компании в свою очередь заявили, что информация о якобы утекшей базе данных пользователей не имеет отношения к сервису ivi. Представители онлайн-кинотеатра отметили, что в сервисе не хранят подобную информацию о своих пользователях.

Ранее в Минцифры предложили ввести оборотные штрафы для российских компаний за утечку персональных данных. Размер оборотного штрафа может составить 1% от годового оборота.