31 Августа 2022
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Роскомнадзор (2022) | Фото: официальный сайт Роскомнадзора

РКН запросил у ivi информацию о возможной утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра ivi детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании. Об этом заявили РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось об утечке данных порядка 5 тысяч аккаунтов ivi. Telegram-каналы пишут, что в Сеть попали, в том числе, данные банковских карт.

В компании в свою очередь заявили, что информация о якобы утекшей базе данных пользователей не имеет отношения к сервису ivi. Представители онлайн-кинотеатра отметили, что в сервисе не хранят подобную информацию о своих пользователях.

Ранее в Минцифры предложили ввести оборотные штрафы для российских компаний за утечку персональных данных. Размер оборотного штрафа может составить 1% от годового оборота.

Теги: Ivi, утечка данных, роскомнадзор



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