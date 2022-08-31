31 Августа 2022
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата предложила создать единый ресурс о функциях, услугах и полномочиях органов власти

Счетная палата рекомендовала создать единый государственный информационный ресурс на основе одного из существующих реестров, где будут собраны полные и достоверные данные о функциях, услугах и полномочиях всех федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в отчете по результатам оценки текущего состояния федеральных государственных информационных систем (ГИС) с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления.

Анализ существующих реестров показал, что в них содержатся взаимно противоречивые и неполные данные. На сегодняшний день невозможно достоверно оценить степень и качество цифровизации процессов и задач государственного управления.

Также СП обратила внимание Правительства на разобщенность всех ГИС. Данные описываются различными способами в рамках отдельных систем, а в некоторых случаях и в рамках разных подсистем одной ГИС. Полнота и качество сведений сильно различаются. Это усложняет интеграцию систем между собой и не позволяет оптимизировать затраты на них. Совокупные затраты на федеральные ГИС с момента их создания превысили 296 млрд рублей.

В отчете СП говорится об оптимизации, но ее критерий не обозначен. Если считать критерием расходы, то их можно свести к нулю, просто отказавшись от оптимизации. Для оптимизации необходимы количественный критерий и ограничения, но они не называются.

Теги: счетная палата, цифровизация



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