В Тюмени задержали мужчину, пристававшего в торговом центре к маленькой девочке

Центральный районный суд Тюмени арестовал мужчину 1989 года рождения, который приставал к маленькой девочке в торговом центре, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его обвиняют в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста.

29 августа пьяный обвиняемый в ТРЦ "Гудвин" начал приставать к девочке 2017 года рождения. Он обнимал ее, брал на руки и пытался раздеть. Происходящее попало на запись камер видеонаблюдения. Мужчину задержали. По месту жительства он характеризуется посредственно. Не женат, нигде не работает, живет с мамой.

"По постановлению суда обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - говорится в сообщении.