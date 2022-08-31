31 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени задержали мужчину, пристававшего в торговом центре к маленькой девочке

Центральный районный суд Тюмени арестовал мужчину 1989 года рождения, который приставал к маленькой девочке в торговом центре, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Его обвиняют в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста.

29 августа пьяный обвиняемый в ТРЦ "Гудвин" начал приставать к девочке 2017 года рождения. Он обнимал ее, брал на руки и пытался раздеть. Происходящее попало на запись камер видеонаблюдения. Мужчину задержали. По месту жительства он характеризуется посредственно. Не женат, нигде не работает, живет с мамой.

"По постановлению суда обвиняемый будет находиться под стражей по 30 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Теги: девочка, торговый центр, мужчина, арест



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