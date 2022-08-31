31 Августа 2022
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ремонт дороги на перекрестке ул. Серафимы Дерябиной-Объездная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной линии на два месяца перекроют улицу

В Екатеринбурге строители на два месяца ограничат движение по улице Серафимы Дерябиной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы, от дома № 51/1 на Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина. Ограничение продлится с 15 сентября до 15 ноября этого года.

Как пояснили в мэрии, перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии. Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Добавим, что изначально данный участок планировалось перекрыть с 27 августа по 15 октября.

Теги: улица, перекрытие, линия, строительство, Екатеринбург



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