В Чусовом задержали подозреваемого в убийстве медсестры

В Чусовом задержали подозреваемого в убийстве медсестры, которая ранее считалась пропавшей без вести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

26 августа 23-летняя женщина ушла из дома по ул. Высотная и пропала. Ее тело нашли вечером, 28 августа, в лесу у дома по ул. Стаханова.

"Над раскрытием совершенного преступления работали следователи следственного отдела по г. Чусовой и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции и регионального ГУ МВД России. В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения. В настоящее время следователями с участием подозреваемого проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, собирание доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам родственников потерпевшей, она пошла в один из местных баров. Уехала женщина в компании с барменом на такси. У нее остался годовалый ребенок.