31 Августа 2022
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путин владимир владимирович (2003) | Фото: Накануне.ru

Озвучена программа визита Путина в Калининград

В пресс-службе Кремля озвучили программу визита Владимира Путина в Калининград. Президент посетит этот город 1 сентября.
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Путин приедет в Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведёт открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. В режиме видеоконференции Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Затем состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи под председательством Путина. В тот же день Владимир Путин проведёт рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

Теги: Владимир Путин, Антон Алиханов



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