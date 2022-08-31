Озвучена программа визита Путина в Калининград

В пресс-службе Кремля озвучили программу визита Владимира Путина в Калининград. Президент посетит этот город 1 сентября.

Путин приедет в Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведёт открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. В режиме видеоконференции Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Затем состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи под председательством Путина. В тот же день Владимир Путин проведёт рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.