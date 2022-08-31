Союз писателей Украины требует закрыть музей Булгакова в Киеве

Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Об этом говорится в заявлении секретариата союза. Вместо музея Булгакова предлагают открыть музей украинского композитора Александра Кошица.

"Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил как только мог ее в своих произведениях, например в "Белой гвардии", - цитирует заявление "Коммерсант". В союзе также назвали Булгакова "одним из предтечей "Русского мира".

Писатель жил в доме на Андреевском спуске в Киеве с 1906 по 1919 годы. До переезда в этот дом семьи Булгаковых в нем жил тот самый композитор и дерижер Кошиц.