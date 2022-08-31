В екатеринбургской больнице терапевта уличили в продаже липовых covid-сертификатов

Правоохранители задержали 66-летнюю терапевта из больницы №2 в Екатеринбурге. Женщина якобы подделывала, а после продавала коронавирусные сертификаты, пишут СМИ.

В пресс-службе минздрава Свердловской области не стали отрицать задержание и посоветовали Накануне.RU обратиться за подробностями в региональное отделение СКР, однако там информацию пока никак не комментируют.

Напомним, что в прошлом году только имея на руках сертификат или QR-код, жители Свердловской области могли вести привычный образ жизни и посещать общественные места. Однако введение режима свободных от ковида мест только поделило людей на два лагеря. Посередине оказались те, кто переболел коронавирусом и имел антитела, однако не мог получить заветный код, ведь "не болел официально". Да и в дальнейшем QR-код можно было без проблем получить только после прививки, из-за чего многие решились обойти систему и купить себе сертификат, с чем не редко помогали и медики.