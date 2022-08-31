ЕС приостанавливает соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.

По его словам, решение принято большинством голосов.

При этом главы внешнеполитических ведомств стран ЕС не смогли согласовать единую позицию по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. По словам Сийярто, многие на встрече выступили против.

Соглашение между Россией и Евросоюзом об облегченном визовом режиме вступило в силу 1 июня 2007 года. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле (по 35 евро вместо 80) и предполагал широкую выдачу многократных виз.