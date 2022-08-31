В Перми ушло в суд дело активиста за пост в соцсети

В Перми ушло в суд уголовное дело активиста Романа Юшкова, возбуждённое по статье 282 УК РФ за пост в соцсети

"Мне только что в Следственном Комитете вручили обвинительное заключение, всё, следствие закончено, дело передаётся в суд", - сообщил Накануне.RU Юшков.

Напомни, о возбуждении дела стало известно в феврале.

"Речь идёт о посте, размещённом в августе 2021 г. Прошла одна экспертиза, на её основании было возбуждено уголовное дело. Теперь уже в рамках расследования будет ещё одна экспертиза, я могу внести какие-либо вопросы тем, кто будет её проводить. Сегодня, 22 февраля, был допрос в Следственном комитете. Что касается возможной меры наказания, то закон прямо не говорит о том, что если ранее по этой статье были "условки", то теперь обязательно должен быть реальный срок, но судебная практика говорит именно про это", - рассказал тогда агентству Юшков.