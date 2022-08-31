Челябинские предприятия ЖКХ задолжали за электричество более 1,5 млрд рублей

В Челябинской области порядка 200 предприятий ЖКХ могут не получить паспорта готовности к отопительному периоду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралэнергосбыта".

Предприятия ЖКХ задолжали гарантирующему поставщику более 1,5 млрд рублей. Так, более 100 млн рублей долга накопили МУП "ТеплоЭнерго" из Катав-Ивановского, ООО "Теплоэнергетик" из Златоуста и МУП МГО "Городское хозяйство" из Миасса. В настоящий момент отключены от энергоснабжения 68 теплоснабжающих организаций региона.

Тяжелая обстановка сложилась в Верхнем Уфалее, где муниципальное предприятие задолжало более 74 млн рублей. Муниципалитету была выделена субсидия в размере 90 млн рублей. Однако, как сообщили в "Уралэнергосбыте", на возмещение долгов за электрическую энергию из этих средств не планируется потратить ни одного рубля. Средства оп решению депутатов получит одна коммерческая организация, у которой задолженности перед поставщиком нет. В связи с этим "Уралэнергосбыт" обратится в прокуратуру с просьбой проверить законность этого решения.