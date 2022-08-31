31 Августа 2022
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заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Страны ЕС не договорились о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза так и не смогли согласовать единую позицию по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам. По словам глава МИД Венгрии Петера Сийярто, многие на встрече выступили против ограничений.

Ранее Франция и Германия высказывались против полного запрета на выдачу виз россиянам, но при этом не исключали визовые санкции в отношении чиновников или предлагали замедление и удорожание процесса получение виз. Прибалтийские страны, Польша, Чехия выступали за более суровые ограничения вплоть до полного запрета на въезд в ЕС для всех россиян. Некоторые страны, например, Нидерланды, выступали за полный отказ в выдаче туристических виз.

Теги: ес, шенгенские визы, россияне



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