31 Августа 2022
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Общество Свердловская область
яблоки, урожай, фрукты, торговля, апк, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Екатеринбурге объявлена первая осенняя ярмарка выходного дня

Уже в эти выходные в Екатеринбурге пройдет первая осенняя ярмарка выходного дня. Парковка на площади 1905 года закроется в 00.00 3 сентября и превратится в ряды с палатками до 19.00 4 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в последующем планируется провести ярмарку еще несколько раз: 17-18 и 24-25 сентября. Как и всегда, горожан ждут свежие продукты от уральских производителей, мясные деликатесы, молочка, сладости и мед. Особое внимание стоит уделить урожаю этого года: яблокам, грушам и свежим овощам.

Помимо еды на ярмарке также представят саженцы садовых деревьев и кустарников: яблони, груша, вишня, слива и т.д. Не стоит забывать и о палатках с сувенирами, керамикой, платками, гобеленами, игрушками и одеждой.

Ярмарка пройдет с соблюдением всех антиковидных мер и будет работать с 09.00 до 17.00. В это время автовладельцам предлагается воспользоваться подземным паркингом Гринвича.

Теги: Екатеринбург, ярмарка, парковка, площадь 1905 года



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