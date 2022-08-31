В России готовится рекордный оперативный запас газа, ПХГ заполнены на 92% - "Газпром"

В "Газпроме" считают, что Россия успешно пройдет очередной осенне-зимний период.

"Этот период, без сомнения – и это объективно, понятно – это период повышенных нагрузок. Уверен, абсолютно уверен, что "Газпром", как всегда, этот период пройдет на "отлично". В этом сомнений у меня никаких нет", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании в среду.

"К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - добавил Миллер.