31 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
кадры из фильма Биохимия предательства, выступление Горбачева (2014) | Фото: Константин Семин

Global Times: Горбачев - урок для Китая

Китайские наблюдатели и пользователи выражают иные, чем на Западе, чувства по поводу смерти Михаила Горбачева. В то время как на Западе его восхваляют, в Китае его считают трагической фигурой, которая беспринципно угождала США и Западу, совершала серьезные ошибки во внешней политике и вызывала хаос в своей стране. Это напоминает всем другим странам, что нужно думать головой в попытках "мирного сосуществования" с Западом, пишет китайское издание Global Times.
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Отмечается, что Горбачев был наивен и незрел. Частичная демократизация, которую он запустил, привела к всплеску националистических и антироссийских настроений в большинстве советских республик. Проводимая им политика была катастрофической для страны.

"Слепое поклонение западной системе привело к тому, что СССР потерял независимость, а население России пострадало от политической нестабильности и экономического краха, что Китай расценил как серьезное предупреждение и урок, из которого следует извлечь опыт для своего собственного управления... Вместо того чтобы защищать национальные интересы, внешняя политика определялась Западом во главе с США", - пишет автор, выражая общее мнение большинства китайских экспертов.

"Горбачев был обманут Западом. В критический момент он не смог спасти ни СССР, ни КПСС", - заявил директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.

Теги: Китай, Михаил Горбачев



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