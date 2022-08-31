Global Times: Горбачев - урок для Китая

Китайские наблюдатели и пользователи выражают иные, чем на Западе, чувства по поводу смерти Михаила Горбачева. В то время как на Западе его восхваляют, в Китае его считают трагической фигурой, которая беспринципно угождала США и Западу, совершала серьезные ошибки во внешней политике и вызывала хаос в своей стране. Это напоминает всем другим странам, что нужно думать головой в попытках "мирного сосуществования" с Западом, пишет китайское издание Global Times.

Отмечается, что Горбачев был наивен и незрел. Частичная демократизация, которую он запустил, привела к всплеску националистических и антироссийских настроений в большинстве советских республик. Проводимая им политика была катастрофической для страны.

"Слепое поклонение западной системе привело к тому, что СССР потерял независимость, а население России пострадало от политической нестабильности и экономического краха, что Китай расценил как серьезное предупреждение и урок, из которого следует извлечь опыт для своего собственного управления... Вместо того чтобы защищать национальные интересы, внешняя политика определялась Западом во главе с США", - пишет автор, выражая общее мнение большинства китайских экспертов.

"Горбачев был обманут Западом. В критический момент он не смог спасти ни СССР, ни КПСС", - заявил директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.