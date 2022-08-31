31 Августа 2022
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горбачев михаил сергеевич президент ссср (2006) | Фото: proline-film.ru

Горбачёв-фонд продолжит работу

Горбачёв-фонд в настоящее время продолжает работу, вопрос о его дальнейшей деятельности будет решаться позже.
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"На этот вопрос пока ответа нет", - сказал ТАСС пресс-секретарь фонда Владимир Поляков, комментируя дальнейшие планы фонда.

"Мы работаем, будем работать, дальше будет видно. Такие вещи не решаются одномоментно, так что работа продолжается", - добавил он.

Напомним, Михаил Горбаёв умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. У политика были проблемы с почками. Первого и единственного президента СССР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении, рядом с супругой. Решение о проведении государственных похорон Михаила Горбачева еще не принималось, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: Горьачёв-фонд, работа



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