В аэропорту Большое Савино у самолета отключился двигатель во время руления

В пермском аэропорту "Большое Савино" у самолета авиакомпании "Аэрофлот", прилетевшего из Москвы, после посадки отключился один из двигателей. Информация об этом опубликована в telegram-канал Aviaincident, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в 14.58 по местному времени.

"После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1", - говорится в сообщении.

В аэропорту подтвердили информацию, отметив, что сама посадка прошла успешно, без происшествий.