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Политика Приволжский ФО Пермский край
Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

В аэропорту Большое Савино у самолета отключился двигатель во время руления

В пермском аэропорту "Большое Савино" у самолета авиакомпании "Аэрофлот", прилетевшего из Москвы, после посадки отключился один из двигателей. Информация об этом опубликована в telegram-канал Aviaincident, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в 14.58 по местному времени.

"После посадки на развороте, в процессе руления, самовыключился двигатель №1", - говорится в сообщении.

В аэропорту подтвердили информацию, отметив, что сама посадка прошла успешно, без происшествий.

Теги: самолет, Большое савино, двигатель, руление



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