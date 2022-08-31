31 Августа 2022
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Экономика В России
миллер алексей борисович председатель правления оао газпром (2013) | Фото: Накануне.ru

Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие - Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об очень успешной работе компании в первом полугодии 2022 года, что позволит выплатить и рекордные дивиденды. При этом еще два месяца назад – 30 июня – компания отказалась от выплаты дивидендов за 2021 год, аргументируя это изменившимися экономическими обстоятельствами, увеличением налогов, подготовкой к зиме и необходимостью проводить социальную догазификацию. Судя по всему, два летних месяца кардинально изменили настроения в "Газпроме".

"Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные. И, конечно же, такой финансовый результат позволяет нам говорить о том, что мы с вами надежно обеспечены денежным потоком для реализации наших стратегических инвестиционных проектов", - заявил Милле на селекторном совещании в среду.

Он добавил, что "россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу"." Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год", - заявил Миллер.

Теги: алексей миллер, газпром, дивиденды



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