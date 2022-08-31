31 Августа 2022
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Происшествия Украина
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

В Энергодаре задержана группа диверсантов, готовившая теракт на Запорожской АЭС

В Энергодаре задержали вооруженную группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По предварительным данным, диверсанты планировали совершить теракт во время визита миссии МАГАТЭ.

По данным силовиков, задержанные обладали информацией о конструкционных особенностях ЗАЭС, чтобы в дальнейшем нанести удар в самое незащищенное место.

Ранее российские военный сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС накануне визита на объект экспертов МАГАТЭ.

Напомним, 30 апреля направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев. В составе миссии — эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В группе нет представителей Британии, США и России. Миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию.

Теги: теракт, энергодар, запорожская аэс, диверсанты



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