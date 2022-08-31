Смольный "запретил" петербуржцам жаловаться на протечки крыш

31 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Санкт-Петербург
Глядянское, дом, ремонт, протечка, крыша (2017) | Фото:ОНФ Курганской области

Смольный "запретил" петербуржцам жаловаться на протечки крыш

Циклон «Орнелла» принес в Петербург осадки, шквалистый ветер и массовые протечки кровель. Количество жалоб от петербуржцев на «потопы» в квартирах резко увеличилось. Однако просьбы горожан о помощи в Смольном восприняли весьма своеобразно, просто убрав возможность оставлять заявки на протечки на портале «Наш Санкт-Петербург».

Проблема прохудившихся крыш остро стоит уже не первый год, однако петербургские чиновники предпочитают ее игнорировать.

На Петербург обрушились ливневые дожди после нескольких недель аномальной жары. Циклон «Орнелла» накрыл город к вечеру вторника 30 августа, вылив на город порядка 30% осадков от месячной нормы. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще как минимум два дня, а количество осадков увеличится до 70% от нормы.

В связи с непогодой в Петербурге возникли серьезные трудности в разных сферах – накануне вечером город «встал» в девятибалльных пробках, а петербуржцы массово жалуются на затопление не только ряда улиц из-за отсутствия модернизации ливневой системы, но и жилых домов.

В частности, на административном портале «Наш Санкт-Петербург» наблюдается резкий рост жалоб на протечки крыш. Так, жильцы дома №37 по Варшавской улице сообщают о «капели» на потолке в квартирах 13-й парадной.

протечка крыши, петербург, лп(2022)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4548919/скрин

Петербурженка Снежанна жалуется на регулярное появление мокрого пятна на потолке в квартире на улице Генерала Кравченко, 5, а жительница дома №14 по улице Академика Павлова сообщает о систематическом игнорировании УК постоянных протечек в ее квартире из чердачного помещения.

протечка крыши, петербург, лп(2022)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4548803/скрин труба, жкх, коммунальное хозяйство, лп(2022)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4546043/ скрин

Проблемы прохудившихся крыш в Петербурге носят системный характер из-за халатного отношения к своим обязанностям со стороны городского Фонда капитального ремонта. Чиновники регулярно игнорируют проведение ремонта в жилых домах, из-за чего петербуржцы вынуждены десятилетиями ждать решения проблем. При этом плата за капремонт ежегодно увеличивается. К началу 2021 года в ФКР накопилось более 5 млрд рублей неизрасходованных средств, которые хранятся в банках и тратятся не всегда по назначению.

На нынешний «наплыв» жалоб на массовые протечки крыш в Смольном обратили внимание неординарно. На портале «Наш Санкт-Петербург» просто отключили возможность оставлять заявки по данным вопросам.

петербург, жкх, лп(2022)|Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/скрин

Таким образом команда губернатора Александра Беглова, по всей видимости, решила огородиться от нерешаемых годами коммунальных проблем горожан.

Теги: смольный, александр беглов, протечка крыш,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети