Смольный "запретил" петербуржцам жаловаться на протечки крыш

Циклон «Орнелла» принес в Петербург осадки, шквалистый ветер и массовые протечки кровель. Количество жалоб от петербуржцев на «потопы» в квартирах резко увеличилось. Однако просьбы горожан о помощи в Смольном восприняли весьма своеобразно, просто убрав возможность оставлять заявки на протечки на портале «Наш Санкт-Петербург».

Проблема прохудившихся крыш остро стоит уже не первый год, однако петербургские чиновники предпочитают ее игнорировать.

На Петербург обрушились ливневые дожди после нескольких недель аномальной жары. Циклон «Орнелла» накрыл город к вечеру вторника 30 августа, вылив на город порядка 30% осадков от месячной нормы. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще как минимум два дня, а количество осадков увеличится до 70% от нормы.

В связи с непогодой в Петербурге возникли серьезные трудности в разных сферах – накануне вечером город «встал» в девятибалльных пробках, а петербуржцы массово жалуются на затопление не только ряда улиц из-за отсутствия модернизации ливневой системы, но и жилых домов.

В частности, на административном портале «Наш Санкт-Петербург» наблюдается резкий рост жалоб на протечки крыш. Так, жильцы дома №37 по Варшавской улице сообщают о «капели» на потолке в квартирах 13-й парадной.

Петербурженка Снежанна жалуется на регулярное появление мокрого пятна на потолке в квартире на улице Генерала Кравченко, 5, а жительница дома №14 по улице Академика Павлова сообщает о систематическом игнорировании УК постоянных протечек в ее квартире из чердачного помещения.

Проблемы прохудившихся крыш в Петербурге носят системный характер из-за халатного отношения к своим обязанностям со стороны городского Фонда капитального ремонта. Чиновники регулярно игнорируют проведение ремонта в жилых домах, из-за чего петербуржцы вынуждены десятилетиями ждать решения проблем. При этом плата за капремонт ежегодно увеличивается. К началу 2021 года в ФКР накопилось более 5 млрд рублей неизрасходованных средств, которые хранятся в банках и тратятся не всегда по назначению.

На нынешний «наплыв» жалоб на массовые протечки крыш в Смольном обратили внимание неординарно. На портале «Наш Санкт-Петербург» просто отключили возможность оставлять заявки по данным вопросам.

Таким образом команда губернатора Александра Беглова, по всей видимости, решила огородиться от нерешаемых годами коммунальных проблем горожан.