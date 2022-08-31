Уральская семья заплатит 400 тысяч девочке, ставшей инвалидом после укуса собаки

Семья из Североуральска заплатит 11-летнему ребенку 400 тыс. рублей, после того, как ее укусила собака. Инцидент произошел в августе 2020 года, когда из-за травмы девочке на год была установлена категория "ребенок-инвалид".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, в тот летний день дети танцевали возле забора частного дома, за которым и находилась собака. Животное просунуло голову в просвет между землей и ограждением и укусило ребенка в место возле пятки. Родителям о травме их дочери сообщила подруга девочки, после чего отец побежал на место происшествия, принес ребенка домой и вызвал "скорую".

"Девочке была проведена операция, она неоднократно находилась на стационарном лечении в больнице, прошла курс реабилитации. После этого была вынуждена ходить на костылях, ей на год была установлена категория "ребенок-инвалид". Ребенку пришлось перейти на индивидуальное домашнее обучение, она не могла заниматься хореографией, которой увлекалась до травмирования, да и в принципе не могла получать никакую физическую нагрузку", - пояснили в пресс-службе.

Мама девочки подала в суд на хозяев собаки Владимира и Ольгу, требуя взыскать компенсацию морального вредя в 500 тыс. рублей. Суд снизил размер выплаты до 400 тыс., а также обязал свердловчан выплатить семье девочки еще 23 тыс. 510 рублей за судебную медицинскую экспертизу, доказавшую факт укуса ребенка именно собакой.



Ответчик Ольга подала в Свердловский областной суд жалобу на решение суда первой инстанции. По ее словам, факт укуса их собакой не был доказан, ведь животное было ограничено в движении и содержалось по всем правилам. Сама же девочка могла просто зацепиться за острый край забора. Ответчик также заявляла, что даже в случае нападения собаки, вина лежит на ребенке - ведь она провоцировала животное, хотя на заборе висела предупреждающая табличка. Несмотря на это суд не счел доводы Ольги убедительными и отметил, что действия школьницы, в силу ее возраста, не могут быть признаны грубой неосторожностью и не могут повлечь за собой последствия.



Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

