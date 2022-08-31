В Магнитогорске обезьяна на улице покусала прохожих

В Магнитогорске обезьяна, которая гуляет по городу без хозяина, покусала несколько человек. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Животное заметили в районе крытого рынка и на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской. По словам местной жительницы, обезьяна очень напугана и агрессивна. "Дети бегают за ней, гоняют ее. Убежала в сторону поселка Крылово", - рассказала она.

Другая жительница сообщила, что обезьяна покусала ее и других людей, когда жвиотное хотели придержать до приезда полиции. "Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня. Сейчас в травмпункте, полицию так и не дождались", - подчеркнула она.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения обезьяны. Горожан призвали не предпринимать попыток поймать животное самостоятельно, а сообщить в полицию местонахождение примата.