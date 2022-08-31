31 Августа 2022
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газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе зимой может превысить $4000 – "Газпром"

"Газпром" обвинил европейские страны в безответственном подходе к формированию цен на газ. Как результат – в предстоящий осенне-зимний сезон цена за тысячу кубометров газа в Европе может составить $4 тыс., считает глава компании Алексей Миллер.

"Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы с вами в "Газпроме" сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров", - заявил Миллер на селекторном совещании компании.

Он добавил, что в последние дни к формированию цен подключился еще и азиатский сезонный фактор, который также окажется свое влияние на рынок.

Теги: газпром, газ, цены, европа



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