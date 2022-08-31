31 Августа 2022
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Образование В бывшем СССР Украина
школа, первый класс, ранец, парта, портфель (2017) | Фото: gexxxdesign.ru

На Украине для очного обучения откроются только четверть школ, в ДНР - почти половина

На Украине только 3,5 тысячи школ из 12,9 тысяч начнут учебный год в очном режиме. Об этом заявили в министерстве образования республики.

В 3867 школах обучение будет в смешанном режиме - очно и дистанционно, а полностью дистанционно будут работать 5497 заведений. То есть лишь четверть школ, в основном в западных областях, начнут учебный год в очном формате. При этом в Киеве таких школ три четверти. В остальных поблизости нет укрытий.

Накануне местные власти выпустили рекомендации насчет вещей, которые должны быть у школьников в случае эвакуации в укрытие. В список входят: бутылка воды, снеки, заметка от родителей с личными данными, телефон, зарядное устройство, индивидуальные лекарства, комплект сменного белья и одежды, любимая игрушка или вещь. Как все это иметь при себе на случай экстренной эвакуации, не совсем понятно.

В ДНР очно начнут учебный процесс 256 школ из 594, или 43%, то есть процент даже выше, чем на Украине. Накануне министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сказала, что очное обучение разрешено на тех территориях, где нет обстрелов, где есть полноценное водоснабжение и электричество. При этом доля детей, которые будут учиться очно, существенно меньше доли этих школ, потому что дистанционный режим будет в самых населенных городах Донбасса.

В ЛНР также в некоторых городах и районах в школах будет дистант в связи со все еще сохраняющейся угрозой обстрелов. В их число входят: Алчевск, Брянка, Кировск, Кременской район, Лисичанск, Первомайск, Перевальский район, Попаснянский район, Рубежное, Северодонецк, Стаханов. В Луганске дети пойдут в школы.

Теги: Украина, школа



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