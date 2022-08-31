31 Августа 2022
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Общество В России
Кристина Асмус (2018) | Фото:instagram.com/asmuskristina

Дело против Кристины Асмус возбудили из-за публикации в соцсети

Административное дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии было возбуждено из-за публикации артистки в социальных сетях.

В Тверском суде Москвы РБК сообщили, что Асмус "разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции".

В конце февраля Асмус опубликовала в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото черного квадрата, написав: "Страх и боль. Молю, остановите все это".

Ранее сообщалось, что актриса стала фигуранткой дела по статье 20.3.3, Ч. 1 КоАП, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Теги: кристина асмус, соцсети, дискредитация вс рф



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