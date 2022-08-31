В Пермском крае вернули масочный режим

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о введении новых мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Документ устанавливает порядок ношения масок как в учреждениях здравоохранения, так и в общественных местах.

"Постановляю: обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края, использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания" — говорится в документе.

В остальных случаях ношение масок в транспорте, магазинах, вокзалах и других местах массового скопления людей пока не обязательно, но рекомендовано.