Сбор денег с родителей на ремонт школ – это уголовное дело, - Минпросвещения

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал недопустимым сбор денег с родителей на ремонт школ. Он назвал так называемые школьные поборы уголовным делом.

Министр добавил, что все средства на ремонт предусмотрены: обычный ремонт должны финансировать за счет своих бюджетов регионы, капитальный ремонт финансирует федеральный бюджет. Правда, министр не стал комментировать недофинансирование региональных бюджетов, в которых часто средств на оперативный ремонт не находится.