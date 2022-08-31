31 Августа 2022
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школа №2, плесень, Ашинский район (2019) | Фото: Накануне.RU

Сбор денег с родителей на ремонт школ – это уголовное дело, - Минпросвещения

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов назвал недопустимым сбор денег с родителей на ремонт школ. Он назвал так называемые школьные поборы уголовным делом.

Министр добавил, что все средства на ремонт предусмотрены: обычный ремонт должны финансировать за счет своих бюджетов регионы, капитальный ремонт финансирует федеральный бюджет. Правда, министр не стал комментировать недофинансирование региональных бюджетов, в которых часто средств на оперативный ремонт не находится.

Пролетарская средная общеобразовательная школа Верхотурье(2013)|Фото: Накануне.RU

Теги: минпросвещения, школьные поборы, ремонт, сергей кравцов



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