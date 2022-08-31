31 Августа 2022
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Политика
Александр Куренков (2022) | Фото: сайт Совета Федерации РФ

Глава МЧС Куренков приедет в Екатеринбург с рабочим визитом

2 сентября глава МЧС России Александр Куренков посетит Екатеринбург с рабочим визитом. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГУ МЧС.

На эту пятницу у Куренкова запланированы принятие присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС, а также награждение сотрудников регионального управления ведомства. В ходе рабочей поездки глава МЧС также встретится с представителями областного правительства.

Напомним, что Александр Куренков стал главой МЧС в конце мая текущего года, после того, как его предшественник Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. на Таймыре в результате несчастного случая – он упал с обрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Теги: Куренков, МЧС, Екатеринбург



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