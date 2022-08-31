Медведевский фельдшерско-акушерский пункт открылся после капитального ремонта

Медведевский фельдшерско-акушерский пункт открылся после капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он входит в структуру Областной больницы №11 р.п. Голышманово и обслуживает территорию двух населенных пунктов – села Медведево и деревни Быстрая. Медпомощь получают 606 человек, в том числе 157 детей. В месяц на приеме бывают от 250 до 400 пациентов.

В ходе ремонта был проведен водопровод и канализация, оборудован санузел с поручнями для инвалидов, сделан косметический ремонт внутри. Кроме того, в ФАПе заменили кровлю и облицовку фасада, установили пластиковые окна, обновили отмостку. В здании появилась современная входная группа.

Также была приведена в порядок прилегающая территория.

Напомним, этим летом губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении почти 400 млн руб. на капитальный ремонт медучреждений и приобретение оборудования

"Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения", - заявил тогда губернатор.

За счет выделенных средств в капитально отремонтированных Областных больницах № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде появится новое оборудование. В поликлинику с. Каскара, строительство которой завершится в конце 2022 года, также поставят медтехнику. Пройдет подготовка земельных участков под установку 9 модульных амбулаторий и ФАПов в селах Исетского, Тюменского, Тобольского, Ишимского и Абатского районов. Городскую поликлинику №14 дооснастят флюорографом, маммографом, рентгеном, аппаратом УЗИ. Отремонтируют кровлю Областной клинической больницы №1 и Родильного дома №3, фасад здания Городской поликлиники № 13, кровли, пожарной и вентиляционной системы Областной клинической психиатрической больницы.