Песков восхитился речью Сталина в начале Великой Отечественной войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание", привел цитаты из выступлений экс-президента США Франклина Рузвельта, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и лидера СССР Иосифа Сталина в качестве примеров силы убеждения политиков.

В частности, Песков зачитал отрывок из инаугурационной речи Рузвельта в 1933 году, когда в США и во всем мире была великая рецессия. Следом представитель Кремля прочитал цитату из выступления Черчилля в 1940 году в британском парламенте, как пример подъемной риторики.

Говоря о выступлении, вдохновившем многомиллионный народ, Песков процитировал обращение Сталина к советскому народу в начале Великой Отечественной войны, в котором он заявил, что победа останется за Советским Союзом.

По словам представителя Кремля, это блистательное выступление, пример силы убеждения и таланта.

"Он много раз выступал во время войны, но вы видите, какое одухотворение, какая энергия в этих словах. Энергия, которая передавалась всему многомиллионному народу нашей страны. Это блистательно просто, с моей точки зрения. В этом кроется сила убеждения, в этом кроется тот самый талант, который не всегда можно объяснить", - приводит слова Пескова ТАСС.

В заключении Песков прочитал отрывок из Валдайской речи Владимира Путина в 2014 году, отметив, что эта речь ему ближе всего и он ей восхищается.