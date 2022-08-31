В России может появиться единая обязательная школьная форма

В России может быть введена единая обязательная школьная форма. Сейчас в половине школ уже соблюдается некий стандарт, но сейчас право устанавливать требования к внешнему виду учеников передано образовательным заведениям, напомнил во время общероссийского родительского собрания глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Поэтому здесь надо подумать по поводу школьной формы. Хотелось бы и с родителями обсудить, насколько целесообразно, чтобы она была во всех школах. Этот вопрос требует отдельного обсуждения", - заявил министр.

Он не сказал, будет ли государство оплачивать школьную форму для той половины школьников, которые учатся в заведениях со свободной формой одежды.

Кравцов сегодня также объявил о запрете на использование мобильных телефонов учениками в школьных стенах.