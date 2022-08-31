31 Августа 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что Европу тоже ждут неудобства из-за возможных визовых ограничений

Европейцы тоже столкнутся с неудобствами во время поездок в Россию, если власти Евросоюза примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это решение — "еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране".

Песков отметил, что Кремль внимательно отслеживает ситуацию. "Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, ужесточить визовую политику в отношении РФ от Еврокомиссии от Еврокомиссии требуют Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление стран, пока это не произойдет, они намерены принять меры на национальном уровне.

Напомним, сегодня должна состояться встреча глав МИД ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос ограничения выдачи виз россиянам. Германия и Франция выступают против полного запрета.

Теги: песков, европа, визы



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