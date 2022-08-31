Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ направлен на отзыв в правительство

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") направил в правительство на отзыв законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Сейчас, напомним, ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

"После начала осенней сессии Госдумы, комитет будет готов провести открытые общественные обсуждения этих инициатив", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.