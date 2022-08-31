31 Августа 2022
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хинштейн александр евсеевич депутат гд рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ направлен на отзыв в правительство

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") направил в правительство на отзыв законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Сейчас, напомним, ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

"После начала осенней сессии Госдумы, комитет будет готов провести открытые общественные обсуждения этих инициатив", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Теги: лгбт, пропаганда, запрет, александр хинштейн, законопроект



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