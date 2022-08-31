Тюменская область продлевает ковидные ограничения до 1 октября

В Тюменской области оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции принял решение продлить "ковидные" ограничения до 1 октября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспребнадзора Юлии Распоповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией регистрируется в Тюменской области в течение последних семи недель, начиная с 11 июля. За последнюю неделю было зарегистрировано 5 385 случаев, что на 56% выше уровня предыдущей недели.

Среди взрослого населения региона заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 58%, среди детей – на 47,5%.

"По статистике Минздрава России, в стационарном лечении нуждаются лишь 1,2% пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Тюменская область – не исключение. По данным на 30 августа, у нас в регионе развернуто 160 "ковидных" коек, 28 из них свободны. При ухудшении эпидемиологической ситуации количество коек может быть увеличено", - заявила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона не пропускать ревакцинацию от COVID-19, а также рекомендовал соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.