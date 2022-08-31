31 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Югре пассажиров жёстко приземлившегося Ми-8 километр несли навстречу врачам

Руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своём Telegram-канале рассказал о спасении пострадавших пассажиров вертолёта Ми-8, совершившего жёсткую посадку в Сургутском районе.

В 15.25 29 августа из аэропорта Сургута в Сургутский район вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. В её составе были фельдшер Алексей Протас и медбрат-анестезист Николай Подгорбунских. В 15.55 получена информация о семи пострадавших. В 16.05 вертолёт прибыл на место происшествия. Экипажем санборта с воздуха определена подходящая площадка для посадки вертолёта, максимально близкая к месту ЧС. Она оказалась расположена примерно в 1 км от места аварии, там санборт и совершил посадку.

Бригада и экипаж вертолёта направилась по лесу к месту аварии. Навстречу сотрудники ближайшего месторождения на подручных средствах уже несли четверых пострадавших к вертолёту. По ходу движения всем пострадавшим оказывалась медицинская помощь. На месте аварии обнаружено еще трое пострадавших. В 17.10 в ухудшающихся метеоусловиях вылетели в Сургут. В 17.50 прибыли в город, где в аэропорту уже ожидали три бригады "Скорой помощи", которые доставили семерых пострадавших в травмцентр.

Напомним, из-за жёсткой посадки возбуждено уголовное дело.

Теги: Ми-8, жёсткая посадка, Сургутский район



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