31 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Магнитогорске директора организации осудили за хищение металлопроката на 56 млн рублей

В Магнитогорске директора организации приговорили к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина заключил договор поставки металлопроката с АО "УралМетПром", не собираясь его исполнять. Он направил в адрес организации бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в которую внес ложные данные о получении выручки в размере свыше 200 млн рублей, а также поддельную банковскую гарантию с обязательством оплатить сумму в размере не превышающую 60 млн рублей в случае неисполнения обязательств по оплате металлопроката.

"УралМетПром" в августе 2020 года поставил обвиняемому металлопрокат на сумму свыше 56 млн рублей, который он продал.

Обвиняемый вину признал. Суд приговорил его к 4 годам условно с испытательным сроком 6 лет, обязав возместить ущерб в течение 4 лет.

Теги: металлпрокат, мошенничество, приговор,



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