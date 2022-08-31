Пассажиры трамваев "Екатеринбург – Верхняя Пышма" смогут экономить до 30% времени в пути

В последний день лета на Среднем Урале состоялся пуск трамваев на междугородней линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма".

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, маршрут, прежде всего, решает комплекс накопившихся проблем связи двух городов. Он проложен около крупных существующих и перспективных жилых застроек, в шаговой доступности к станции метро "Проспект Космонавтов" и проходит вблизи магистральных дорог, что создает альтернативу автотранспорту. С пуском трамвайного сообщения более доступными станут для посещения жителям Екатеринбурга и гостям Среднего Урала музейный комплекс, Кванториум и другие достопримечательности Верхней Пышмы.

Первыми пассажирами стали губернатор Евгений Куйвашев, Почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.

"Решение построить межмуниципальную ветку было очень закономерным. Очень удобно – 20-30 минут по выделенным путям – и ты на месте. Задача была сложной, но мы планомерно двигались к ее решению. И я искренне рад, что проект мы реализовали. Между городами будут курсировать отечественные трамваи "Львенок" вместимостью до 155 человек. Они оборудованы системой климат-контроля, откидной платформой, валидаторами. Мы проехались сейчас – действительно здорово и удобно!", - сказал Куйвашев.

Ежедневно междугородним трамвайным сообщением смогут воспользоваться 11 тысяч человек, в год это составит порядка 4 млн человек. На линии предусмотрено 14 остановок – 10 в областном центре и четыре в Медной столице Урала. Теперь при поездке в трамвае со скоростью около 40 км/час пассажиры смогут сэкономить до 30% времени в пути.

При строительстве было уложено 13,5 км трамвайных рельсов в Верхней Пышме и 22,5 км в Екатеринбурге, соответственно – 11 тыс. 304 и 19 тыс. 266 шпал, 13,2 и 35 тонн асфальта, протянуто 5,4 и 9 км контактного кабеля, установлено 90 и 300 опор, отсыпано порядка 28 тыс. и 100 тыс. кубометров щебня.

Строительство велось с весны 2019 года. Были получены все согласования и разрешения естественных монополистов, перенесены сети и коммуникации, урегулированы отношения с собственниками земельных участков, решены сложные инженерные задачи. Поставила подвижной состав и обслуживает трамвайную линию в рамках концессионного соглашения компания "Мовиста Регионы".

По транспортной артерии, связавшей два города, будет курсировать 11 низкопольных односекционных трамвайных вагонов "Львенок". Перевозки будет осуществлять дочерняя компания "Мовиста Регионы" – ООО "Верхнепышминский трамвай".

"Львенок" – это современный, энергоэффективный, экологичный и элегантный городской трамвайный вагон нового поколения. В его основе уникальная низкопольная, поворотная, эластичная тележка разработки и производства "ПК Транспортные системы". Кабина водителя спроектирована с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью водительского места. Кроме того в трамвайном вагоне предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы пассивной безопасности рабочего места водителя, системы активной и пассивной помощи при управлении трамвайным вагоном.

"Львенок" отличают не только компактность, но и просторный салон, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики уделили комфорту маломобильных пассажиров: для их удобства "Львенок" оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.

Эргономичный интерьер выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным. В настоящее время трамваи успешно эксплуатируются в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске и Череповце.