Путин назвал Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

"Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем",— говорится в телеграмме.

Путин также отметил благотворительную, просветительскую деятельность, которой занимался Горбачев последние годы.

Напомним, Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. У политика были проблемы с почками. Первого и единственного президента СССР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой.

Решение о проведении государственных похорон Михаила Горбачева еще не принималось, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.