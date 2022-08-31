Минпросвещения запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах

Министерство просвещения РФ с 1 сентября запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Министр пояснил, что телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. По его словам, правило введено для того, чтобы дети не отвлекались. Пообщаться с родителями можно на перемене, добавил Кравцов.

Ранее помощник президента РФ, экс-министр культуры России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.

По его словам, проблема заключается в отвлечении детей и подростков от учебного процесса, когда урок становится "неприятным отрывом от очень интересной игры" в смартфоне. Мединский отметил, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках региона - например, Москвы.