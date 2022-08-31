31 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из кассы ломбарда похитили 550 тысяч рублей

В Екатеринбурге задержан 28-летний товаровед-оценщик одного из комиссионных магазинов на Уралмаше. Его подозревают в хищении 550 тысяч рублей из кассы организации.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратился директор ломбарда, который рассказал об обнаружении серьезной недостачи в ходе инвентаризации. Товар, числившийся в наличии, на самом деле отсутствовал в хранилище и на витрине.

Проверка подтвердила причастность к хищению одного из сотрудников магазина. Как было установлено, заложенный товар был выкуплен комиссионерами, однако информацию об этом в бухгалтерскую программу товаровед не внес, а деньги присвоил себе.

Во время беседы с полицейскими молодой человек признал свою причастность к преступлению. Он пояснил, что похищал деньги в течение примерно полутора недель.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". До решения суда товароведа отпустили на подписку о невыезде.

Теги: ломбард, касса, полиция, Екатеринбург



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