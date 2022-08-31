"Россети" увеличили до 10,2 млрд рублей объем финансирования ремонтной кампании на Урале

Группа "Россети" завершает работы по подготовке сетевых объектов в Уральском федеральном округе к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Все основные мероприятия будут выполнены до 1 октября. Об этом рассказал Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров на заседании федерального штаба, которое провел Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак в Салехарде.

Объем финансирования ремонтной программы составляет 10,2 млрд рублей, что на 700 млн рублей больше 2021 года. В числе ключевых мероприятий – ремонт около 4 800 км линий электропередачи 35 кВ и выше, 3 688 единиц подстанционного оборудования. Также будет расчищено от растительности 20 919 гектаров просек ЛЭП.

"На долю Урала приходится почти 20% общего отпуска электроэнергии по Группе "Россети". Это один из важнейших промышленных регионов России, но также он характеризуется очень сложными погодными условиями, которые учитываются при подготовке электросетей к зиме. Работа идет без нарушений сроков. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%. Обеспечена готовность ремонтно-восстановительных бригад и резервных источников электроснабжения", – отметил Андрей Майоров.

В числе основных задач до начала зимы Главный инженер назвал завершение всех плановых работ, обеспечение укомплектованности и постоянной готовности сил и средств. Он отметил, что продолжается реализация инвестиционной программы, в том числе мероприятий связанных с повышением надежности. В частности, в этом году проведена реконструкция двух центров питания 110 кВ в ХМАО – Югре, задействованных в электроснабжении добывающих предприятий и трубопроводов.

Стоит отметить, что на выполнение программы технического обслуживания и ремонта оборудования в Свердловской и Челябинской областях – субъектах Уральского федерального округа в текущем году энергетики "Россети Урал" направят 3,5 млрд рублей. Весь объем работ в рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок 2022/2023 гг планируется завершить до конца сентября. Общий объем программы технического обслуживания и ремонта оборудования компании "Россети Урал", включая Пермский край – субъект Приволжского федерального округа, составит 5,1 млрд рублей.

На сегодня в "Россети Урал" уже на 100% обеспечена готовность персонала и спецтехники к прохождению осенне-зимнего периода. Сейчас производственный потенциал электросетевой компании, включая г. Екатеринбург - это 529 бригад, в составе которых более 2,7 тысяч человек, а также более 1,2 тысяч единиц спецтехники. Аварийный запас оборудования и материалов полностью укомплектован. Подготовлено 86 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 10,5 мегаватт. Всего в компании 124 РИСЭ общей мощностью 13,6 мегаватт.

Группа "Россети" представлена на территории всех шести субъектов УрФО компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Урал" и "Россети Тюмень". Под управлением находятся 35 500 подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 124,2 ГВА, а также порядка 182 700 км линий электропередачи.