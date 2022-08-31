Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС

Российские военный сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС накануне визита на объект экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Фрагменты беспилотника упали рядом с атомной станцией. Как пишут "Известия", был сбит беспилотник польского производства Warmate.

Кроме того, ВСУ ударили американским беспилотником по зданию администрации Энергодара. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Соловьев Live". Он уточнил, что в результате удара пострадавших нет.

Ранее власти Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли город более 60 раз перед прибытием миссии МАГАТЭ.

По данным СМИ, сейчас кортеж миссии МАГАТЭ уже направляется из Киева в Энергодар – город, где расположена Запорожская АЭС. Сейчас эта территория находится под контролем ВС РФ.