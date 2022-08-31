В челябинском микрорайоне построят детский сад за 139 млн рублей

В Челябинске в микрорайоне "Парковый-2" построят детский сад на 120 мест за 139 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Здание будет возводить компания "Строймеханизация". Новое дошкольное учреждение планируется построить на улице Татищева до конца ноября 2023 года.

В здании разместят изолированные группы, актовый и спортивный залы, комнаты для занятий, кабинет логопеда, медицинский и пищевой блоки, а также хозяйственные и вспомогательные помещения.

В рамках строительства планируется снести 29 тополей и берез, 8 из которых — усыхающие и угнетенные. В дальнейшем будет произведена компенсационная высадка.