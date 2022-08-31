31 Августа 2022
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Запуск трамвая &quot;Екатеринбург - Верхняя Пышма&quot; (2022) | Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут открылся на Среднем Урале

Сегодня, 31 августа, открылся первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут "Верхняя Пышма – Екатеринбург". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Низкопольные трамваи "Львенок" бордово-желтого цвета начали возить пассажиров по маршруту №333. Строительство трамвайной линии велось в рамках соглашений правительства региона с ООО "УГМК-Холдинг". Всего на строительство путей вместе с реконструкцией Успенского проспекта в Верхней Пышме было направлено около четырех млрд рублей из областного и муниципальных бюджетов.

запуск трамвая "Екатеринбург - Верхняя Пышма"(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Протяженность маршрута составляет 8,6 километра, всего на пути следования трамвай делает 14 остановок. Маршрут начинается на "Трамвайном кольце" в Верхней Пышме и следует до остановки "Фрезеровщиков" в Екатеринбурге. Интервал движения составляет от 8 минут в пиковые часы до 15-20 минут.

Стоимость проезда составит от 22 рублей в пределах муниципалитета до 38 рублей "от кольца до кольца". Ожидается, что в сутки данным маршрутом будут пользоваться до 11 тысяч жителей и гостей Среднего Урала.

запуск трамвая "Екатеринбург - Верхняя Пышма"(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: трамвай, маршрут, открытие, Верхняя Пышма, Екатеринбург



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