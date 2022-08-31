Песков: Решение о государственных похоронах Горбачева еще не принималось

Решение о проведении государственных похорон Михаила Горбачева еще не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос будет решаться сегодня, передает РИА Новости.

На вопрос об участии Путина в церемонии Песков ответил, что пока сложно сказать, как будет происходить процедура, она зависит от пожелания родных и близких.

Ранее Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР. Песков сообщал, что глава государства утром направит телеграмму родным и близким Горбачева.

Напомним, Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. У политика были проблемы с почками. Первого и единственного президента СССР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой.