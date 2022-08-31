Более 120 школ Новосибирской области отремонтируют в период до 2026 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку на объект капитального ремонта здания средней школы №180. Он напомнил, что 1 сентября, в День знаний, в Новосибирской области начнут свою работу 5 новых школ – это более 5 тысяч новых мест. 2 школы открываются в Новосибирске, а также в Верх-Туле, Болотном и в городе Купино.

"В заделе на различных стадиях проектирования и стройки по области на ближайшие два года находятся 19 школ. Также в регионе стартовала большая программа капитального ремонта, и по ней в работе 25 школ. И строительство, и ремонт осуществляются с привлечением федеральных средств. Но учитывая, что проблема переполненности школ, особенно в Новосибирске, весьма острая, мы каждый год добавляем из областного бюджета средства и на строительство, и на ремонт. Мы поддерживаем проекты капремонта, потому что за счёт умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах", - отметил губернатор.

Он также напомнил, что и в предыдущие годы город Новосибирск этим активно пользовался, и ежегодно при поддержке областного бюджета посредством капремонта создавались сотни новых мест в существующих зданиях. "Правительство Новосибирской области всячески будет поддерживать такой подход", - сказал Андрей Травников.

При этом регион решает сразу несколько задач. Во-первых, после капремонта и обновления устраняется проблема непопулярных, а потому незаполненных на сто процентов школ. Во-вторых, решается проблема ветхости зданий. И в-третьих, за счёт современных технических решений увеличивается число мест в школах.

"Каждый год всё новые и новые объекты будут попадать в программу капительного ремонта", – подчеркнул губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, всего в 2022 году в регионе вводятся в эксплуатацию после ремонта 5 школ проектной мощностью 3337 мест. Во исполнение перечня поручений Президента России Владимира Путина в рамках федеральной программы в регионе проводятся капитальные ремонты на 25 объектах образования на сумму почти 1,3 млрд рублей. Сформирована заявка на проведение капитального ремонта почти в 100 зданиях (97) на 2024-2025 годы. Реализация программы способствует приведению в надлежащее состояние зданий, построенных в прошлом, оснащение их современным оборудованием, а, значит, работает на повышение качества обучения и воспитания.

В 2022 году большие по объёму ремонты проведены: в Октябрьской школе Мошковского района, школе и детском саду Шиловского гарнизона Новосибирского района, школе-интернате города Татарска, Безменовской школе Черепановского района, Андреевской школе и детском саду Баганского района на общую сумму почти 200 млн рублей, в том числе из федерального бюджета свыше 26 млн рублей. Как и в предыдущие годы, ремонтируются кровли и устанавливаются пластиковые оконные блоки в образовательных организациях, в том числе по наказам избирателей. На эти цели из областного бюджета выделено 170,3 млн рублей. На исполнение поручений губернатора Новосибирской области в текущем году выделено 39,5 млн рублей.

В 2022 году из резервного фонда правительства Новосибирской области на проведение аварийно-восстановительных работ на кровлях объектов образования выделено 28,8 млн рублей. Кроме того, отремонтировано 28 фасадов, в 549 организациях проведён ремонт систем отопления, в 61 организации – ремонт водоснабжения, в 80 – ремонт канализации, электромонтажные работы выполнены в 92 образовательных организациях, в 81 проведено благоустройство территорий и в 851 организации проведены общестроительные работы.